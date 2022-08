Inovisco Mobile Media hat sein 500. Digitales City-Light-Poster (DCLP) im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) beim Edeka Center Gillert in Hamburg-Wandsbek in Betrieb genommen und diesen Anlass mit Agenturpartnern gefeiert. Damit baut der Ambient-Media-Marktführer und Spezialist für mobile Out-of-Home-Werbung seine Position auch im wachsenden DCLP-Segment, Werbeflächen mit bis zu 86 Zoll großen, digitalen 4K-Screens, signifikant aus.

„Dank unserer Displays erhalten die Kunden den finalen Kaufimpuls unmittelbar vor der oft reizüberfluteten Welt des Supermarkts“, sagt Alexander Houben, geschäftsführender Inhaber von Inovisco Mobile Media und von Digooh Media. Laut eigener Aussage ist inoviscom im DCLP-Segment der am schnellsten wachsende Vermarkter digitaler Außenwerbeträger.

Zu finden sind die neuen Werbeträger meist direkt im oder unmittelbar vor dem Eingangsbereich sowie zentral auf den Kundenparkplätzen der Supermärkte, um einen finalen, isolierten Kaufimpuls direkt vor Betreten der Märkte zu setzen. „Da sich unsere DCLPs jederzeit digital aussteuern lassen, ergeben sich zudem völlig neue Möglichkeiten der Kampagnenführung“, erläutert Janek Hoffmüller, Vertriebsleiter von Inovisco mit Sitz in Berlin. „Unsere Kunden können mit den DCLPs ihre Werbemaßnahmen individuell und flexibel zum Beispiel an Tageszeiten, aktuelle Ereignisse oder sogar an Außentemperaturen anpassen.“

DooH-Ausbau durch Schwesterunternehmen

Digooh, eine Schwesterfirma von Inovisco, wurde im Januar 2019 gegründet. Inzwischen betreiben mehr als 50 Mitarbeiter bundesweit den Aufbau, Ausbau sowie den Betrieb der digitalen City-Light-Poster und installieren nach Angabe von Digooh jährlich mehr als 1.000 DCLP. Werbetreibenden werden individualisierte Spot-Ausspielungen angeboten, informativer wird Content selbst produziert. Neben dem markenübergreifenden Lebensmitteleinzelhandel und dem Lebensmittelgroßhandel gehört auch das bundesweite Straßenwerbenetz zum Ausbauschwerpunkt des Kölner Out-of-Home Spezialisten.