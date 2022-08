Wie sich Outdoor-Liebhaber auch drinnen wohlfühlen, zeigt der neue Münchner Flagshipstore des norwegischen Sportbrands Norrøna. In der Sendlinger Straße eröffnete der skandinavische Hersteller seinen erste Brand-Filiale in Deutschland. Hier findet man wenig digitales, dafür konsequentes Branding mit natürlichen Materialien, viel Grün, Lounge mit Kaffeebar und Naturimpressionen. Die Atmosphäre ist familiär und bodenständig. Damit trifft Norrøna den Nerv seiner Kunden: Der Store wirkt wie ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die für Outdoor-Sportarten leben.

Norrøna Flagship Store Munich Sendlingerstrasse 24, 80331 München

Minimal digital

Ein einziger LED-Screen hängt an der Wand: Er zeigt gewaltige Landschaftsaufnahmen aus der Drohnen-Perspektive und begleitet Menschen bei ihren Abenteuern in der Natur. Die LED-Wand lieferte Integrator Zetadisplay, der mit dem Tochterunternehmen Liveqube auch für die In-Store Music zuständig war. Neben der schlichten Einrichtung und den klassischen Wandpostern erregt der Video-Content die Aufmerksamkeit der Besucher und zeigt, was sinnvoll platzierte digitale Elemente können: Emotionen wecken. Die Marke wird zu einem Lifestyle, mit dem sich die Kunden identifizieren.

Qualität ohne Schnickschnack

Für Feelgood und Gemütlichkeit sorgt die Lounge-Area mit Kaffeebar. Durch die Bilderwand hinter der Bar, die die Firmengeschichte darstellt, entsteht eine familiäre Atmosphäre. Kunden können es sich mit Coffeetable Books auf Fellsesseln gemütlich machen. Die Mitarbeiter servieren hier Kaffee vom norwegischen Barista-Meister Tim Wendelboe. Auch das passt zum Norrøna-Kunden: Qualität ohne Schnickschnack.

Der Norrøna-Kunde denkt nachhaltig

Natürlich darf das Grün bei einem Outdoor-Brand nicht fehlen: An der Wand hängt ein mit Moos bepflanztes Element, das die Luftqualität verbessern soll. Im Sinne der Nachhaltigkeit bietet Norrøna auch einen Reparaturservice im Store. Der norwegische Hersteller kennt seine Zielgruppe: Der Norrøna-Kunde ist naturverbunden, bodenständig, denkt nachhaltig, schätzt Qualität und kann sich diese auch leisten. Das widerzuspiegeln, schafft der Münchner Flagship Store.