Nach dem Besuch der Zegna-Filiale in Singapore haben wir das Ende der vollflächigen Medienfassade erklärt. Nicht nur aus Gründen der Nachhaltigkeit und wir sind weiter der Meinung das Hollister & Co nicht zur Medienfassaden zurückkehren werden. Wenige Stunden später im Flughafen in Singapore entdeckten wir einen Louis Vuitton Store – ein fantastischen Beispiel wie großflächige LED-Wände als Teil einer Corporate-Architecture wirken können.

Leser von invidis werden sicherlich unsere Berichte vom Flughafen Istanbul kennen wo Louis Vuitton fassadenfüllend LED einsetzt. Die globale Marke Louis Vuitton bekommt durch künstlerischen Istanbul-Content einen lokalen Bezug. Ähnlich und doch anders setzt LVMH in Singapore wieder auf großflächige LED, allerdings mit kampagnenrelevanten Content analog zur Produktpräsentation in der Highlightzone im Eingang. Die Medienfassade hat eine Zukunft, so sie denn einen Mehrwert bietet und Teil der Corporate Architektur ist.