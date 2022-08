Auf der ISE 2022 in Barcelona konnten Besucher das Samsung The Wall All-in-One bereits in live erleben. Nun ist die neue Lösung offiziell verfügbar: The Wall All-in-One ist eine fertige LED-Wand in Standardgrößen mit Samsungs bekannter MicroLED-Technik – bisher nur als einzelne Module im Angebot. Laut Samsung eignet sich diese Lösung besonders für Meeting- oder Konferenzräume mit hohen visuellem Anspruch: Die LED-Wand ist in einer 146 Zoll Variante jeweils mit 2K- und 4K-Auflösung verfügbar. Eine 110-Zoll-Variante bietet Samsung mit 2K-Auflösung an. Die neue Komplettlösung ist mit Logitech-Cam-, Google-Duo und Cisco-Webex-Integrationen ausgestattet. Für virtuelle Meetings lassen sich bis zu vier Geräte anschließen.

Die Inbetriebnahme soll innerhalb von zwei bis drei Stunden erfolgen. Die einzelnen LED-Module fügen sich durch magnetische Klickverschlüsse aneinander. Die Kalibrierung erfolgt laut Samsung nach der Installation vollautomatisch. Die S-Box zur Steuerung der LED-Wand ist im Gehäuse untergebracht. Lautsprecher sind ebenfalls integriert.