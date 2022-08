Der Kabelhersteller und AV-Anbieter Purelink eröffnet gemeinsam mit seinen Partnern Surge-X und Just Add Power ein Experience Lab an seinem Züricher Standort und lädt zu einer Eröffnungsveranstaltung am 8. September 2022 ein. Besucher haben dort die Gelegenheit, in Schulungen die Technologiebereiche Power Management (mit Surge-X) sowie AV over IP (mit Just Add Power) kennenzulernen. In Hands-on-Trainings können sie Erlerntes direkt am Produkt erleben.

Ronni Guggenheim, Chief Growth Officer von Purelink, erklärt die Idee hinter dem Purelink+ Experience Lab: „Die Nähe zum Markt und zum Kunden ist aktuell ein kritisches Element. Gerade bei technisch anspruchsvollen Lösungen gilt ’seeing is believing‘, denn der Kunde möchte einen handfesten Nachweis über die Funktionalität eines Produktes. Dies gewährleisten wir mit dem neuen Experience Lab.“

Die Keynote wird Ed Qualls halten, Gründer und Präsident von Just Add Power. Er wird mit den Teilnehmenden seine Vision der nächsten Jahre im AV-over-IP-Bereich teilen. Die Trainings-Referenten sind Pamela Qualls von Just Add Power aus den USA sowie Martin

Lemke von Surge-X.

Das Purelink+ Experience Lab befindet sich in der Lerzenstrasse 10, 8953 Dietikon in Zürich, Schweiz. Die Eröffnung findet am 8. September 2022 ab 09:00 Uhr statt. Interessierte können sich hier für die Teilnahme registrieren.