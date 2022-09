Das IDOOH, Das Institute for Digital out of Home Media, lud für seine zweite Konferenz am 20. September nach Düsseldorf ein. Mehr als 100 Köpfe aus der DooH-Branche kamen und diskutierten einen Tag lang über die wichtigsten Trends. Sehen Sie hier einige Impressionen der Konferenz.

Ein detaillierter Nachbericht von invidis, das vor Ort war, sowie die Gewinner der der DooH Creative Challenge, die ebenfalls bekannt gegeben wurden, folgen in Kürze.