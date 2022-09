Bei der Dmexco 2022, die am 21. und 22. September in Köln stattfindet, wird dieses Jahr auch die digitale Außenwerbung prominent vertreten sein: Am 21. September wird zum ersten Mal der DooH Summit veranstaltet.

Gemeinsam mit dem IDOOH, den IDOOH-Mitgliedern Ströer, Goldbach und dem Digital Media Institute (DMI) sowie Wall Decaux werden auf der Media Stage in Halle 8 die neuesten Entwicklungen in diesem Segment diskutiert. „Nachdem sich 2021 als das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der Außenwerbung erwiesen hat, blickt die Branche voller Zuversicht in die Zukunft“, heißt es in einer Mitteilung der Dmexco.

Teilnahme mit Dmexco-Ticket

Auf dem Summit sollen nicht nur die technologischen Entwicklungen der digitalen Außenwerbung im Mittelpunkt stehen, sondern auch ihre zukünftige Rolle im Mediamix sowie integrierte programmatische Marketingstrategien.

„Gemeinsam mit IDOOH, DMI, Goldbach und Wall Decaux werden wir auf dem ersten Dmexco DooH Summit das einzige wirklich reichweitenstarke digitale Medium in all seinen Facetten vorstellen“, sagt Andreas Heintze, SVP Public Video bei Str öer Media Solutions. „Digital Out-of-Home Advertising erlebt derzeit eine der spannendsten Entwicklungen im gesamten Werbemarkt. Und die starke Nachfrage nach DooH reißt nicht ab. Unter anderem deshalb, weil die Kunden ihre Werbung nun komplett digital, programmatisch und automatisiert bestellen können.“

Kurzentschlossene, die sich die geballte DooH-Kompetenz nicht entgehen lassen wollen, können im Shop der Dmexco ein Ticket erwerben. Dieses kostet 149 Euro und gilt für die gesamte Veranstaltung, inklusive aller Konferenzen.

Fakten zum DooH Summit 2022 Datum: 21. September 2022 Ort: Dmexco, Koelnmesse, Halle: Halle 8, Media Stage

Programm des DooH Summit 2022

21.9. 15.30 – 15.40 Uhr: Impulse Statement

Frank Goldberg, Managing Director IDOOH

21.9. 15.40 – 160.05 Uhr: Panel 1: Strategie & Mediamix

Clemens Bauer, Director Marketing & Media Rewe

Frank Goldberg, Managing Director IDOOH

Lothar Krause, Regional Director Cental Europe, Sourcepoint

21.9. 160.05 – 16.30 Uhr: Panel 2: Kreativität & Attention

Michael Fritz, Head of Programmatic Sales, Wall Decaux

Marc Seibert, Managing Director, Thjnk 24/7

Tobias Hefele, Managing Director, Nqyer Xmedia

Lothar Krause, Regional Director Cental Europe, Sourcepoint

21.9. 16.30 – 17.00 Uhr: Panel 3: Programmatic & Daten