Der Kölner Medienanbieter Inovisco Mobile Media erweitert sein Portfolio an digitalen City-Light-Postern in Deutschland mit zunehmender Geschwindigkeit. Im August feierte Inovisco in Hamburg noch das 500. DCLP im Lebensmitteleinzelhandel, kommt der nächste Markstein: Bundesweit wurde nun das 1.000ste DCLP insgesamt in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme wurde am Südring in Düsseldorf gefeiert, anwesend war auch Media-Experte Thomas Koch.

Das neueste, zweiseitig mit 86-Zoll-Displays ausgestattete DCLP ging mit der Einweihung unmittelbar in den laufenden Betrieb über und kann nun über die Kundenberater von inovisco oder programmatisch gebucht werden.

Für die kommenden 12 Monate plant inovisco Mobile Media bundesweit weitere 2.000 neue DCLPs; die Standortschwerpunkten sollen im Lebensmitteleinzelhandel und Roadside liegen. Damit unterstreicht das Unternehmen nach eigener Aussage seine Position als am schnellsten wachsender Anbieter von digitalen City-Light-Postern in Deutschland.