Der Anteil an Smart TVs am Gesamtmarkt TV ist 2022 auf 96 Prozent gestiegen. Das geht aus einem Bericht der Deutschen TV-Plattform hervor. Laut dem Marktforschungsinstitut GFK beträgt die Anzahl der in Deutschland verkauften smarten Fernseher bis Ende Juli 2,5 Millionen. Insgesamt kauften die Deutschen 2,7 Millionen Fernsehgeräte. Der Anteil an TVs mit integrierten Mediatheken und App-Zugriff nahm dabei um 2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr zu.

Bei 2 Millionen der Geräte handelt es sich laut TV-Plattform um Ultra-HD-Fernseher, die nahezu alle mindestens ein Verfahren für High Dynamic Range (HDR) unterstützen. Der Großteil davon (83 Prozent) verfüge über dynamische HDR-Verfahren. Auch Fernseher mit 50 Zoll und größer liegen weiterhin im Trend, wie die Plattform berichtet – diese Gruppe macht 55 Prozent des Gesamtmarktes aus. Für eine Bildschirmdiagonale von 65 Zoll oder größer würden sich 20 Prozent der Verbraucher entscheiden.