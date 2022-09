Zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 waren digitale Kundenstopper auf invidis und in der Digital Signage-Branche ein großes Thema. Sie informierten Kunden am Eingang von Stores über Regeln und Beschränkungen. Teilweise verwendete man integrierte Zählersensoren, um die Zahl der Kunden im Geschäft zu erfassen. Jetzt stellte SwedX UK, Hersteller verschiedener Digital Signage-Display-Lösungen, auf Linkedin einen solarbetriebenen Kundenstopper vor, wie Dave Haynes vom US-amerikanischen invidis-Partnerportal Sixteen-Nine berichtet.

Das Aufladen von batteriebetriebenen Displays geschah bis jetzt entweder über eine entnehmbare Batterie oder man schloss das gesamte Display an die Steckdose an. Der neue Kundenstopper, den SwedX UK jetzt zeigte, lädt sich über eine angeschlossene Solaranlage selbst auf. Ohne Sonnenlicht soll die Batterie 20 Stunden laufen. Außerdem soll sich das Display mit bis zu 3.000 Nits betreiben lassen und sich automatisch an das Umgebungslicht anpassen – kein schlechter Wert für einen batteriebetriebenen Screen. Laut SwedX UK verfügt das Gerät außerdem über einen eingebauten Android-basierten Player.

Inwiefern das gezeigte Produkt auch marktreif ist, ist nicht klar. Doch gerade angesichts der explodierenden Stromkosten in Europa könnten solarbetriebene Lösungen wie der SwedX-Kundenstopper den Nerv von Retailern treffen. Auch wenn der Preis noch nicht bekannt ist, wird jedoch die Anfangsinvestition sicherlich nicht gering sein im Vergleich zu herkömmlichen digitalen Aufstellern, wie Dave Haynes erklärt. Aber man würde sich das nächtliche Aufladen sparen.

Spannend wäre die Frage zu klären, inwiefern ein komplett solarbetriebenes Gerät nach der neuen Energiesparverordnung beurteilt wird.