Samsung Electronics zertifiziert nach 2020 zum zweiten Mal Service Partner für umweltorientiertes Handeln: Anhand von 24 Kriterien können sich Servicewerkstätten von Samsung zum Eco Service Partner qualifizieren lassen. Spezialisten von Samsung bewerteten dafür die Bereiche „Organisation“, „Energie / Klimaschutz“, „Ressourcen“ sowie „Abfall“1. Aufgrund der hohen Relevanz im Bereich Energie/Klimaschutz und Ressourcen wurden hierfür zusätzliche Kriterien in den Katalog aufgenommen. Man-Young Kim, President von Samsung Electronics GmbH, übergab diese Woche den sechs neu zertifizierten Partnern ihre Urkunden im Rahmen einer Online-Veranstaltung.

„Die aktuellen Entwicklungen im Hinblick auf den Klimawandel und die Energieversorgung zeigen, wie wichtig umweltorientiertes Handeln in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft ist“, so Andreas Beck, Vice President Service bei Samsung Electronics. „Samsung arbeitet beständig daran, sich in diesem Bereich zu verbessern. Mit der Verleihung des Eco Service Partner Status wollen wir daher unseren Service Partner einen zusätzlichen Ansporn geben, diesem Weg zu folgen. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass es trotz verschärfter Bedingungen noch mehr Werkstätten geschafft haben, sich zu qualifizieren.“

Den Eco Service Partner Status erreichen nur Unternehmen, die alle Basiskriterien erfüllen und mindestens 250 von 500 Punkten erreichen. Zu den 11 Must-haves gehören unter anderem die Benennung eines Umweltbeauftragten, die Definition von Umweltzielen und entsprechenden Maßnahmen, jährliche Schulungen der Mitarbeiter zu Umweltthemen sowie die Erfassung und nach Möglichkeit Senkung des jährlichen Energieverbrauchs. Vergeben werden Zertifikate in den Kategorien Bronze, , Gold und Platin.

Teilweise zum wiederholten Mal, wurden die Unternehmen CTDI, ECC ESC International, LetMeRepair in Bautzen und LetMeRepair Rhein Main, Neumann + Krause sowie Ziesemann zertifiziert. Mit dem Zertifikat ist die Möglichkeit verbunden, ein „Eco Service Partner Certified by Samsung“ Logo zu nutzen. Außerdem stellt Samsung Marketing- und Promotionsmaterialien sowie Informationen für den Webauftritt zur Verfügung.