In der Digital Signage Branche ist LED ein alter Hut. Auch wenn es wie in Form der Magnit 136“ Microled ein immer wieder faszinierendes Bilderlebnis bietet. LG ist bei Digital Signage MicroLED Lösungen ein Nachzügler, doch das Warten hat sich gelohnt. Mit cleveren Detaillösungen und einer hohen Energieeffizienz (besonders der geringe Standby-Verbrauch von nur 3W pro Cabinet – siehe invidis Bericht) zeigt LG seine Innovationskraft.

Besonders innovativ sind auch die neuen MoodUp-Kühlgerät mit LED-Türpaneelen die Farbe, Ambient, Dynamik und Erlebnisse in die Küche bringen. Konsumenten können unterschiedliche Farben für die LED-Türen auswählen und zudem über integrierte Lautsprecher die persönliche Lieblingsmusik abspielen.

invidis Kommentar: LED-Paneele als Ergänzung zu Digital Signage LED-Wandpaneele könnten auch für Digital Signage Konzepte eine interessante Ergänzung sein. Um große Flächen dynamisch zu bespielen, reicht oft das Budget in Retail, Corporate oder Hospitality Projekten nicht. Auch rechtfertigt der erhebliche Energieaufwand nicht immer eine wandfüllende LED. Eine Kombination aus MicroLED und LED Wandpaneele – wie sie LG auf der IFA zeigt, könnte eine interessante Kombination sein.

Über die LG Smart-Home App können Nutzer aus 22 Farben für die oberen und 19 Farben für die unteren Türpaneele wählen und so das Äußere des Kühlgeräts und dessen Küchenumgebung je nach persönlichem Geschmack verändern. Zusätzlich zu den veränderbaren Farben integrierte LG Bluetooth-Lautsprecher in die LED-Panele, ie einfach mit einem Smartphone, Tablet oder Notebook verbunden werden kann. Nutzer können Songs aus ihren Musik-Streaming-Apps auswählen, sodass sie zu ihrer Stimmung oder zur Farbe des Kühlgeräts passen. Natürlich können die LED-Paneele des MoodUP ihre Farbe synchron zur Musik ändern.

Das neue Kühlgerät von LG bietet weitere Funktionen wie bunte Benachrichtigungen: Wenn der Türsensor des Kühlgeräts feststellt, dass das Kühlfach zu lange offensteht, blinkt das obere Paneel wiederholt auf. Erkennen die Bewegungssensoren des MoodUP, dass sich jemand nähert, blinken beide Felder zur Begrüßung. Besonders für „Mitternachtssnacker“ ist ein Feature besonders hilfreich zur Orientierung, denn die Tür des Gefrierfachs leuchtet nachts auf und das Kühlgerät lässt sich so leichter finden.

Sind die LED-Türpaneele ausgeschaltet, erstrahlt das LG-Kühlgerät in weiß-grau für einen eher traditionellen Look in der Küche. Die schicke, zeitlose Oberfläche harmoniert mit jedem Dekor und erinnert an den natürlichen, subtilen Kontrast verschiedenfarbiger Steine.