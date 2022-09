Toshiba wird auf der IFA 2022, die vom 2. bis 6. September in Berlin stattfinden wird, drei neue TV-Reihen präsentieren – eine OLED-Android-Reihe, eine Smart-TV-Serie mit integriertem Firestick und die Quantum-Dot-Fernseher.

Die XA9D-OLED-Android-TVs sind in 55 und 65 Zoll verfügbar, unterstützen unter anderem 4K und HDR. Durch die selbstleuchtende OLED-Technologie sind die Screens flach und verfügen über ein rahmenloses Design. Die Bildleistung zeichnet sich unter anderem durch einen erweiterten Farbraum und 100 Hertz Bildwiederholfrequenz aus. Mit Android TV können User auf Streaming-Dienste wie Disney+, HBO, Netflix, Prime Video und Twitch zugreifen. Mit Chromecast Built-in lassen sich Fotos, Videos und Musik von Smart-Geräten auf den Fernseher übertragen. Der Google Assistant soll den Zugriff auf alle Funktionen komfortabel machen.

Die UF3D-Smart-TVs kommen in 43, 50, 55 und 65 Zoll. Das integrierte Fire TV ermöglicht es Usern, eine Vielzahl von Medieninhalten an einem Ort zu finden. Über den Startbildschirm lässt sich auf Filme, TV-Serien und Songs über Netflix, Prime Video, Disney+, Amazon Music und Spotify zugreifen. Via Airplay lassen sich Videos, Fotos und Musik von kompatiblen iPhones oder iPads teilen. Mit enthalten ist eine Alexa-Sprachfernbedienung. Sind Kameras, Beleuchtungs- und Sicherheitssysteme in einem Smart-Home-System verbunden, lassen sie sich über den Smart TV anzeigen und steuern.

Die rahmenlosen Quantum-Dot-Colour-TVs sollen sich unter anderem durch realistische Farbwiedergabe. Vor allem Primärfarben wie Grün- und Rottöne sollen auf dem Screen besser zur Geltung als bei anderen LED-Fernsehern. Die TVs sind in die 43, 50, 55 und 65 Zoll verfügbar.