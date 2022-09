Normalerweise ehren wir auf unserem Digital Signage Summit Europe herausragende Akteure der Digital Signage- und DooH-Branche. Nun ist es umgekehrt gekommen: Das Fachmedium W&V hat Florian Rotberg, Founder und Inhaber von invidis consulting, in seine Bestenliste der DooH-Visionäre aufgenommen.

„W&V stellt fünf Frauen und Männer vor, die für DooH brennen und die Trends setzen.“ – So beschreibt die Werben & Verkaufen seine Auswahlkriterien. Dass Florian Rotberg für DooH brennt, beweist er nun schon fünfzehn Jahre lang. Seit der Gründung von invidis ist er Feuer und Flamme für die digitale Außenwerbung. Wenn er im Urlaub ist, kann das invidis-Team sicher davon ausgehen, im Redaktionssystem einige Beiträge über schöne DooH-Projekte am Ferienort vorzufinden.

Mehr als tägliche Berichterstattung

Was das Setzen von Trends angeht: Dies kann nicht mit einer heiteren Anekdote erklärt werden; doch fühlen Florian Rotberg und das gesamte invidis-Team dem DooH-Markt kontinuierlich den Puls. Wir recherchieren, wir interviewen, wir fragen nach – und manchmal kritisieren wir die Branche auch. Hinzu kommen die Erkenntnisse, die Florian Rotberg als Berater in der Digital Signage-Branche gewinnt.

Das Ergebnis: eine vorausschauende Analyse unserer Industrie, die sich auf unserem Fachportal invidis.de mit täglichem Newsletter, unserem Jahrbuch – das auch als „Branchenbibel“ bezeichnet wird – und der Digital Signage Summit Konferenzserie. invidis will nicht nur berichten, was in der Branche passiert. Wir wollen auch herausfinden, was in ein, zwei Jahren passieren wird. Ein Vorhaben, dass nur durch die Ideen und Visionen des Gründers möglich sind.

„Dass mich die W&V in die Liste der DooH-Visionäre aufgenommen hat, freut mich ungemein und macht mich auch stolz“, kommentiert Florian Rotberg. „Es zeigt außerdem, dass unsere Arbeit richtig ist – und wir sind noch lange nicht am Ende angekommen.“

Das sind die zehn DooH-Visionäre, die W&V ausgewählt hat: