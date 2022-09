Exertis Pro AV schließt die S14 Solutions Days mit einem positiven Fazit. Die zweitägige Hausmesse in Uhingen bei Stuttgart fand vergangene Woche zum 14. Mal statt. In zwei Messezelten stellten die Partner des Distributors ihre Lösungen den Gästen aus der ProAV-Branche vor. In familiärer Atmosphäre konnten Integratoren, Techniker und Fachhändler sich bei Exertis-Pro-AV-Experten und Herstellervertretern individuelle Projektberatung einholen. Auf beiden Seiten seien so Inspiration und neue Eindrücke entstanden.

Rainer Sprinzl, Managing Director bei Exertis Pro AV, erläutert: „Die Besucher schätzen den offenen und direkten Austausch – auch dieses Jahr sind wieder viele zahlreiche werthaltige Gespräche zustande gekommen und die Rückmeldungen zum S14 Branchentreff sind äußerst positiv“.

Die Gastgeber hatten zudem ein Rahmenprogramm mit Vorträgen, Networking-Gelegenheiten und Entertainment organisiert. Es gab einen extra Socializing-Bereich mit Catering, Mitmachaktionen wie Verlosungen, geführte Rundgänge und eine Abendshow des Zauberkünstlers Ben Hyven. Exertis Pro AV wollte seine Gäste außerdem mit kleinen Details überraschen, wie einem Kuchen mit dem Unternehmensmotto „Make extraordinary happen“.