Viewsonic stellt den Colorpro-Monitor VP2786-4K vor. Laut Viewsonic handelt es sich hier um sein neues Spitzenmodell für die Bild- und Videobearbeitung. Bereits im Mai hatte das Unternehmen mit dem VP2776, das erste Modell seiner VP76-Serie vorgestellt. Nun folgt das neue Flaggschiff der VP86-Serie.

Im Mittelpunkt soll beim VP2786-4K daher die präzise Darstellung von Farben stehen. Diese wird durch das eigens entwickelte Colorpro Wheel unterstützt. Das Colorpro Wheel umfasst einen integrierten Sensor zur Farbkalibrierung für professionelle Farbgenauigkeit und einen breiten, Mac-kompatiblen Farbraum. Der Monitor bietet eine 4K-Ultra HD-Auflösung, unterstützt HDR10 und wird mit einer Blendschutzhaube ausgeliefert.

Der Colorpro VP2786-4K ist ab Oktober 2022 im Fachhandel für 1.469 Euro (UVP brutto) erhältlich.

Garantie gegen Pixelfehler

Der Colorpro VP2786-4K ist Idea-Soft-Proofing-zertifiziert und mac-OS-ready. Der Monitor unterstützt zudem HDR10, verfügt über einen breiten Farbraum von 98 Prozent DCI-P3 (100% sRGB, 100% Adobe RGB, 100% REC.709, 100% EBU sowie 100% SMPTE-C) und ist Pantone-validiert. Zudem setzt das 27 Zoll große Display auf die Nano-IPS-Technologie für detailreiche Bilder in 1,07 Mrd. Farben, leistet eine Helligkeit von 350 cd/m2 und einen nativen Kontrast von 1.300:1.

Zudem verfügt das Display über 2x HDMI (2.0), Displayport (1.4) sowie USB-C mit 90 Watt-Leistung für externe Stromversorgung. Außerdem bietet der VP2786-4K einen USB-Hub (1 up, 4 down) mit USB 3.2 der zweiten Generation sowie Micro USB. Zusätzlich bietet der Bildschirm zwei integrierte 3 Watt-Stereolautsprecher und mehrere Einstellmöglichkeiten – Neigen, Drehen und Rotieren plus Höhenverstellbarkeit – für ergonomisches Arbeiten.

Der VP2786-4K verfügt außerdem über die VP Zero Error Pixel Policy. Mit dieser überschreitet Viewsonic laut eigenen Angaben die Anforderungen der ISO. Eine spezielle 5-Jahres-Garantie greift, wenn beim Monitor Pixelfehler auftreten. Ist das der Fall, wird der Screen laut Viewsonic umgehend ausgetauscht.