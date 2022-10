An einem EV-Ladepark in Bispingen eröffnete ein vollautomatisierter Pilotshop unter der Marke Rewe Ready. An den Ladestationen des Energieanbieters En-BW tanken EV-Fahrer in 20 Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite – diese Zeit sollen sie am Rande der Lüneburger Heide zukünftig mit Einkaufen im 24/7-Store nutzen. Das Sortiment ist auf die Bedürfnisse der Ladepark-Nutzer abgestimmt: Vor allem Artikel zum Sofortverzehr stehen zur Auswahl, um sich während einer langen Fahrt zu stärken oder für das schnelle Abendessen einzukaufen.

Die Shop-Technologie für den unbemannten Ministore stammt von Latebird. Konsumenten wählen die gewünschten Produkte über ein Touch-Display aus, bezahlen bargeldlos und erhalten anschließend ihre Waren über ein Förderband. Derzeit bietet die Rewe-Ready-Filiale 230 Produkte, der Shop-Aufbau ermöglicht jedoch ein Angebot von bis zu 500 verschiedenen Artikeln.

Während der Pilotphase wollen Rewe und En-BW testen, wie Technologie und Sortiment von den Konsumenten angenommen werden. Operativ leitet die Rewe-Tochter Lekkerland das Projekt, bei der das Geschäftsfeld Convenience der REWE Group gebündelt ist.