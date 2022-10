Der Weltmarkführer für Betonverschalungen Doka präsentiert auf der Bauma 2022 in München erstmals den neuen Geschäftsbereich Gerüste und eine mit dem Schwesterunternehmen Umdasch Digital entwickelte DooH-Baustellenlösung. Zukünftig sollen LED die bedruckten Werbeplanen an der Baustelle ersetzen.

Doka Sitelight heißt das neue DooH-Medium, das die Ingenieure von Doka mit den LED-Experten der Schwesterfirma Umdasch The Store Makers entwickelten. Das Alleinstellungsmerkmal der Lösung ist laut Doka die Möglichkeit, die Fläche konstant zu erweitern, während das Gerüst in die Höhe wächst. Die Vermarktung will Doka an Partnerunternehmen übergeben. Diese sollen mit den temporären Sightlight-Flächen Zugang zu einem Bereich bekommen, der bisher nur für analoge Werbemedien zugänglich war.

Gerüst-LED live auf der Bauma

Aktuell stellt Doka auf der Bauma in München aus – der flächenmäßig weltgrößte Messe überhaupt – findet zur Zeit wieder in München statt. Dort können Besucher die LED am Gerüst in live sehen: Doka baute einen 30 Meter hohen Gerüstturm auf, um den sich eine digitale Werbefläche zieht – bestehend aus 84 LED-Panels, die eine Gesamtfläche von 120 Quadratmetern ergeben.

Der Betonschalungsspezialist präsentiert seine Lösungen in der eigens für die Messe erbauten Doka-Halle auf 4.500 Quadratmetern. Neben Schalungstechnik zeigt Doka erstmals auch das Gerüsttechnik-Portfolio des Partners AT-Pac, an dem sich die Doka-Mutter Umdasch beteiligt hat.