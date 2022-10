Nach dem Mini-Projektor GV11 (invidis-Bericht) bringt BenQ diesen Oktober ein weiteres Entertainment-Modell auf den Markt: den TH575 für Großbildprojektionen. Mit dem Launch will BenQ unter anderem Fußballfans eine TV-Alternative für die WM-Saison bieten. Der neue Projektor liefert eine Helligkeit von 3.800 ANSI-Lumen und soll sich damit auch bei Tageslicht einsetzen lassen. Verschiedene Funktionen – wie der Games- oder Sports-Modus – passen Bild und Ton an den Einsatzzweck an.

Der TH575 bietet Full-HD-Auflösung sowie eine Latenzzeit von 16 Millisekunden. Je nach Projektionsabstand lässt sich die Bildfläche auf unterschiedlich große Räume anpassen. Die maximale Bilddiagonale beträgt 100 Zoll. Integrierte 10-Watt-Lautsprecher liefern den Sound. Die Lampenlebensdauer beträgt 10.000 Stunden; im Smart-Eco- oder Lamp-Save-Modus soll sie sich auf 15.000 Stunden verlängern.

Der TH575-Projektor ist bereits im Handel zum unverbindlichen Bruttopreis von 699 Euro erhältlich. Wer das Modell bis zum 31.12.2022 kauft und bis zum 10.02.2023 bei BenQ registriert, erhält eine einjährige Garantieverlängerung.