Avocor, Anbieter von Videoconferencing-Displays, bringt gemeinsam mit Logitech die All-in-One-Lösung Collabtouch mit auf den Markt. Collabtouch kombiniert ein Avocor-Display der E- oder G-Serie mit einer Logitech Rally Bar. Das Ergebnis ist ein modulares Collaboration-Display mit sieben verschiedenen Raumkonfigurationen. Für die Installation ist ein einziges Kabel nötig.

Collabtouch ist mit einer Logitech Rally Bar für mittlere und große Räume oder einer Logitech Rally Bar Mini für kleine und mittlere Räume verfügbar. Die Videobars lassen sich über ein proprietäres Kabel mit HDMI-, USB- und Ethernet-Anschluss an das Display anschließen und an der Oberseite montieren. Die All-in-One-Lösung unterstützt die gängigen UC-Plattformen, wie zum Beispiel Microsoft Teams.

Die Logitech-Bars verfügen über einen optischen Zoom und einen KI-Viewfinder, um die Meeting-Teilnehmer in jeder Raumgröße in 4K-Auflösung zu zeigen. Die KI-Klangoptimierung soll jede Stimme einheitlich erfassen. Die Rightsight 2-Autoframing-Technologie bietet mehrere Ansichtsoptionen, um den aktiven Redner hervorzuheben oder alle im Raum zu erfassen.

„Unsere neue Collabtouch-Lösung mit den Logitech-Video-Collaboration-Room-Kits macht die Wahl der richtigen Hardware einfach – die einzelnen Pakete lassen sich an jede Umgebung anpassen und arbeiten nahtlos mit der Softwareanwendung der Wahl zusammen“, sagt Dana Corey, Senior Vice President und General Manager bei Avocor. In den USA will Avocor die Collabtouch-Pakete Ende Oktober 2022 ausliefern, in Großbritannien und Europa Ende November.