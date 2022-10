Der Medienkonzern Global (Radio, TV und OoH) hat die Integration der Elizabeth Line in seine programmatische Werbeplattform DAX abgeschlossen. Damit verfügt Global mit über 4.000 Bildschirmen im Londoner Untergrund nach eigenen Aussagen über das größte DooH-Netzwerk in Großbritannien.

Werbetreibende können nun datengesteuerte Kampagnen programmatisch auf allen digitalen Touchpoints in UHD und mit Videofunktion auf der gesamten Strecke buchen, einschließlich der neuen Screens an der Bahnsteigkante, der riesigen LED-Flächen über den Rolltreppen in der Tottenham Court Road, Farringdon und Bond Street sowie auf allen digitalen Rolltreppenflächen. Sephora (LVMH) und Michael Kors sind die ersten Werbekunden die an der neuen Elizabeth Line Station werben werden, wenn sie am 24. Oktober 2022 eröffnet wird.

Nicht nur Underground, sondern Up in the Air

Global hält nicht nur die Werberechte im Londoner Untergrund sondern konnte auch den laufenden Vertrag mit dem Flughafen London-Gatwick verlängern. Global verfügt über ein breites nationales Flughafen-Werbeportfolio, das jedes Jahr 143 Millionen internationale Passagiere erreicht. Neben London Gatwick sind das London-Luton und Stansted sowie Manchester, East Midlands, Birmingham, Aberdeen, Glasgow, Southampton, Southend, Prestwick und Guernsey.