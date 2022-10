Auf der Gitex 2022 im Dubai World Trade Center stellen aktuell zwei estnische Unternehmen ihre Lösungen für Last-Mile-Delivery vor: Cleveron zeigt einen unbemannten Telekom-Service-Kiosk, an dem User über ein Touch-Display Waren bestellen können und aus einem Roboter-Paketfach abholen können. Clevon hingegen präsentiert das autonome Lieferfahrzeug Clevon 1, das beispielsweise Lebensmittel, Pakete oder Fertiggerichte auf die letzte Meile liefert. Die beiden Unternehmen stellen auf der Tech-Messe als Gäste von Etisalat aus, dem staatlichen emiratischen Telekommunikationsanbieter.

Der Servicekiosk von Cleveron ist eine Selbstbedienungs- und Abhollösung für Orte, an denen eine durchgängige Personalbesetzung zu kostspielig oder kompliziert wäre. Über das Display können User per Video mit einem Unternehmen kommunizieren und Bestellungen aufgeben. In den Kiosk ist zudem ein Paketroboter integriert, der mit beliebten Artikeln vorgefüllt werden kann. Außerdem fungiert er als Liefer- und Abholstelle für allgemeine Online-Bestellungen. In Estland befindet sich der Cleveron-Kiosk aktuell in der Live-Pilotphase.

Das Clevon 1 ist das Flaggschiff-Modell der autonomen Multiplattform-Lieferfahrzeuge von Clevon. Die Linie besteht aus einem Universalfahrzeug, einer Cargobox für den Einzelhandel, einem Logistik-Locker, einem Truckbed und den Mobile Cameras für die Sicherheit. Zwei Jahre lang testete Clevon das autonome Lieferfahrzeug auf europäischen Straßen. Nach Angaben des Unternehmens habe es sich als sicher und zuverlässig erwiesen. Zudem soll es die Kosten für Last-Mile-Delivery um 30 Prozent senken. In Vilnius, Litauen, ist Clevon 1 bereits bei DPD Estland, DHL Express Estland und IKI Supermarkets im Einsatz und liefert unter anderem Lebensmittel aus.