Lidl in Deutschland macht Grabarz & Partner zu seiner neuen Lead-Agentur für alle Marketingaktivitäten in Deutschland: Die in Hamburg ansässige Kreativagentur Grabarz & Partner konnte im Pitch um den Etat des zur Schwarz-Gruppe gehörenden Retailers überzeugen. Die Zusammenarbeit startet ab sofort.

„Mit Grabarz & Partner haben wir nun eine starke Kreativ-Agentur mit langjähriger Erfahrung im Lebensmitteleinzelhandel an unserer Seite, die uns bei der konzeptionellen und kreativen Umsetzung unserer künftigen Marketingmaßnahmen unterstützt. Gemeinsam werden wir in diesen herausfordernden Zeiten den Fokus wieder verstärkt auf unser Kerngeschäft legen. Gleichzeitig freuen wir uns über den frischen kreativen Wind aus der Hafenstadt“, so Maciej Magdziarz, Geschäftsführer Marketing bei Lidl in Deutschland.

DooH wichtiges Marketinginstrument

Bastian Goldschmidt, Geschäftsführer Strategie bei Grabarz & Partner, ergänzt: „Dieser Pitch war für uns sehr besonders und ein unglaublich partnerschaftlicher Prozess. Wir freuen uns, dass es jetzt so richtig losgeht und wir Lidl über alle Marketingmaßnahmen hinweg unterstützen können.“

Erst kürzlich bezeichnete auf der IDOOH-Konferenz Michael Zacharski, Head of Business Development bei der Schwarz-Gruppe, DooH – und hier vor allem Programmatic – als unerlässlich für die Bewerbung des Angebots.