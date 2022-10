Hugendubel launcht eine Augmented-Reality-App, mit der Kunden in allen Filialen spielen können – eine Premiere im deutschen Buchhandel. „Weltensammler- Die AR Gaming App“ lädt Besucher ein, mit Eintreten in das Geschäft verschiedene Missionen zu erfüllen: Fünf Portale, inspiriert von unterschiedlichen Genres, öffnen das Tor zu fünf Welten. Die User fungieren als Weltensammler und müssen verlorene Gegenstände oder Personen in die Bücher zurückbringen. Mit der Gaming App will Hugendubel die reale Bücherwelt mit der digitalen verbinden, um einen neuen Zugang zum Buch und zum Lesen zu schaffen.

User können ihre virtuelle Mission beginnen, indem sie in einer Hugendubel-Filiale den entsprechenden Code scannen. Der Spieler bekommt durch Lösen eines Rätsels Zugang zu einem der Portale. Jedes Portal beinhaltet Missionen zu einem oder mehreren Büchern, die in der Buchhandlung zu finden sind. Mit Scannen des Buchcovers kann der User beginnen, die verlorenen Gegenstände des jeweiligen Buches zu erspielen. Eine Mission dauert durchschnittlich 20 Minuten.

Entwickler der Gaming App ist Usaneers. Die Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Carlsen Verlag und dem Ullstein Verlag. Spielen lässt sich entweder alleine oder in Teams. Zum Start sind die Portale „Unterhaltung“, „Reise“, „Wissen“, „Jugendbuch“ und „Bewusster Leben“ verfügbar. Letzteres lässt sich zudem von zuhause auf der Hugendubel-Website spielen.

Mit „Weltensammler- Die AR Gaming App“ führt Hugendubel seine Weltensammler-Kampagne aus dem Jahr 2020 fort. Damals bot der Buchhandels-Konzern drei Wochen lang ein ähnliches Gaming-Erlebnis in seiner Kunden-App an. Die neue App ist ab dem 24. Oktober über den Apple und den Google Play Store kostenlos downloadbar.