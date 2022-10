Mercedes-Maybach eröffnete das erste „Maybach Atelier“ im The Bund Finance Center in Shanghai. Aufbauend auf ihrem Erfolg im chinesischen Markt will die Luxusmarke den Kunden hier ein „umfassendes digitales und physisches Luxuserlebnis“ bieten, wie aus das Unternehmen in einer Pressemitteilung beschreibt.

Aktuell stehen drei Modelle im Atelier – der Mercedes-Brand setzt sie vor gekurvten LED-Wänden in Szene. Auf einigen Videowänden ist das jeweilige Fahrzeug im Detail zu sehen; andere schaffen mit animiertem Content Atmosphäre.

All das soll Teil eines neuen Konzepts für digitale Installationen sein, die sich über die verschiedenen Areas des Stores erstrecken: In einer Customization Area können Kunden mithilfe haptischer 3D-Konfiguration ein Maybach-Modell nach ihren Wünschen konfigurieren.

Bei den Show-Modellen im Maybach Atelier handelt es sich um die Fahrzeuge Project Maybach, Mercedes‑Maybach S 680 by Virgil Abloh und Mercedes‑Maybach S 680 Manufaktur. Für das Sondermodell S 680 by Virgil Abloh zeigt Maybach mit einer Digital Signage-Installation das In-Car-Audioerlebnis mit 4D-Surround-Soundsystem von Dolby Atmos und Burmester.

KI bringt Digital und Kunst zusammen

Einen großen Fokus legt Mercedes-Maybach auch auf KI-Kunst, die chinesische Tradition mit neuen Technologien vereinen soll: Unter dem Motto „Heritage with Innovation“ weihte die Mercedes-Marke das neue Retail-Format ein – inklusive einer Kunstausstellung. Unter den drei gezeigten Werken befand sich unter anderem eine immersive digitale Installation des in New York ansässigen Datenkünstlers Cao Yuxi, der schon mit LG für ein OLED-Art-Projekt kooperierte. Die Ausstellung, ursprünglich eröffnet im Shanghai Fosun Art Center, wurde rund um die Marke Mercedes‑Maybach neu kuratiert.

Daniel Lescow, Leiter Mercedes‑Maybach bei der Mercedes‑Benz Group, erläutert, was die Marke mit dem Store-Konzept perspektivisch erreichen will: „Wir bieten einzigartige Momente, die auf den Lebensstil unserer Kunden abgestimmt sind. Mit diesem neuen, maßgeschneiderten Retail-Format zelebrieren wir künstlerische Interpretationen; wir fügen der für Maybach typischen Exzellenz eine Prise Magie hinzu und schaffen Momente, die das umfangreiche Erbe und die progressive Zukunft der Marke erlebbar machen.“

Mit dem Atelier in Shanghai legte Mercedes-Maybach den ersten Stein für eine großangekündigte Retail-Expansion: Bis 2030 sollen auf der ganzen Welt weitere Atelier-Stores sowie neue Showroom-Konzepte entstehen.