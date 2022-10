Mit APG|SGA Schindler Media Network expandiert in die Schweiz

Im Rahmen einer Ausschreibung hat der Schweizer Außenwerber APG|SGA den exklusiven Zuschlag als Partner für das Schindler Media Network in der Schweiz erhalten. Damit erweitert der Aufzughersteller sein DooH-Netz in die Eidgenossenschaft.

In einer ersten Phase werden nach Angaben von APG|SGA bis zum Frühjahr 2023 rund 150 Screens in Aufzügen von Hotels in Tourismus- und Bergregionen der ganzen Schweiz installiert.

„In den letzten Jahren haben wir für unsere Kundschaft intensiv in digitale Plattformen, wie APG|SGA easy oder Programmatic, investiert. Damit sind wir nun in der Lage, den Werbetreibenden, neben den großflächigen E-Panels und E-Boards, auch weitere digitale Werbeflächen einfach und automatisiert anzubieten. Die hochwertigen Screens in Hotelaufzügen von Schindler sind dafür hervorragend prädestiniert», sagt Markus Ehrle, CEO der APG|SGA.

Netz soll weiter ausgebaut werden

Die neuen Elevator E-Panels verfügen über eine Bildschirmdiagonale von 32 Zoll sowie Full-HD und werden im Hochformat installiert. Die Screens können einerseits spezifisch und zielgruppengenau gebucht und andererseits im Rahmen des APG|SGA-Angebotes in den Bergen optimal in die Customer Journey eingebettet werden.

Nach Inbetriebnahme der zunächst rund 150 neuen Screens soll das Netz kontinuierlich ausgebaut werden.

„Gerade in Hotels nutzen nahezu alle Gäste den Aufzug. Hotelbetreibende können so ihre Gäste direkt ansprechen und unterhalten – etwa mit Gastronomieangeboten, Hoteldienstleistungen wie Spa oder relevanten Informationen für Touristen. Das Angebot der APG|SGA hat uns voll und ganz überzeugt und wir freuen uns sehr auf die neue Partnerschaft“, sagt Patrick Hess, CEO von Schindler Aufzüge.

Betreffs dem Zeitpunkt und den Produktmodalitäten für die Buchung der Elevator E-Panels wird APG|SGA in den kommenden Wochen detaillierter informieren.