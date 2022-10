Die Kölner TV-Legende Fred Fussbroich starb diese Woche im Alter von 81 Jahren. Vor 11 Jahren hatten die Fussbroichs, Deutschlands erste Reality-TV-Familie, mit Außenwerber Ströer eine Videoreihe gedreht. In fünf Teilen kommentieren sie jeweils ein anderes Werbemedium, wie die Zeitungsreklame oder die Fernsehwerbung. „Also wenn ich n‘ Produkt hätte, ich würd auf so ’ne Litaßsäule gehen“, war das Fazit des Familienoberhaupts Fred in seinem Kommentar zur lästigen Briefkastenwerbung.

Die Litfaßsäule habe Kultstatus, erklärte das Kölner Urgestein. „Ich glaube schon, dass die Litfaßsäule uns alle überlebt“, war 2012 seine Prophezeiung. An Fred Fussbroich und die gemeinsamen Dreharbeiten erinnert nun Christian von den Brincken, General Manager bei Ströer Core, in einem Linkedin-Post: „Fred hatte Reality TV und Influencertum beherrscht als viele heutige Influencer noch gar nicht geboren waren – weil der Mann einfach immer authentisch war! Vor 11 Jahren hatten wir die Ehre mit ihm Spots zu drehen, das war für uns alle ein großartiges Erlebnis und wir hatten viel Spaß.“

