Lebensmittel aus kontrolliertem, zertifiziertem Anbau vor Ort: Mit dem Ländle Gütesiegel will das Unternehmen Ländle Qualitätsprodukte Marketing das Vertrauen zwischen regionaler Landwirtschaft und Konsumenten in Vorarlberg stärken. Dafür gibt es unter www.laendle.at auch einen Einkaufsführer.

Um auf diesen Online-Einkaufsführer hinzuweisen und seinen Bekanntheitsgrad in der lokalen Bevölkerung zu erhöhen, wurde eine Out-of-Home-Kampagne konzipiert. Zu sehen sind die Sujets auf Citylights von Außenwerber Epamedia in ganz Vorarlberg. Diese beleuchteten Plakatvitrinen befinden sich beispielsweise in Buswartehallen.

„Lange Transportwege sind out. Die Menschen bevorzugen regionale, hochwertige Lebensmittel. Mit der aktuellen Außenwerbe-Kampagne zeigen wir ihnen den einfachsten Weg dorthin“, resümiert Willi Georg Bonjsak, Regionalleiter Epamedia Vorarlberg.