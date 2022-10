Der Fachverband Aussenwerbung (FAW) lädt zur Teilnahme am Wettbewerb Plakadiva 2023 ein. Das Ziel ist es, die „Beste Kreation“, die „Beste Innovative Nutzung“ und die „Beste Mediastrategie“ im Bereich Out-of-Home zu finden. Erstmals verleiht der Verband auch einen Sonderpreis für den „Besten Einsatz von OoH zum gesellschaftlichen Nutzen“. Werbetreibende und Agenturen können ihre Projekte bis zum 31. Januar 2023 auf www.plakadiva.com einreichen. Die Preisverleihung wird am 19. April 2023 stattfinden, zum ersten Mal in München.

Mit dem Sonderpreis will der FAW dieses Jahr auch das gesellschaftliche Engagement über das Medium OoH ehren. „Institutionen und Organisationen mit einem gesellschaftlichen Anliegen nutzen OoH intensiv, weil sie hier die Bevölkerung in ihrer ganzen Breite erreichen. Auch im Wettbewerb um die Plakadiva tauchen diese Kampagnen immer häufiger auf, können wegen ihrer andersartigen Rahmenbedingungen aber kaum anhand der Kriterien für kommerzielle Kommunikation bewertet werden“, erklärt FAW-Geschäftsführer Kai-Marcus Thäsler. Thomas Ruhfus, FAW-Präsident, ergänzt: „Ein Sonderpreis ist aus unserer Sicht der ideale Weg, um diesen besonderen OoH-Kampagnen gerecht zu werden.“

In den vier Kategorien werden die Gewinner jeweils mit Bronze, Silber oder Gold ausgezeichnet.