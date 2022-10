Sony zeigt auf der diesjährigen Orgatec, die vom 25. bis 29. Oktober 2022 in Köln stattfinden wird, sein End-to-End-Portfolio für das moderne Office. Daneben wird Thomas Eisentraut, Sonys Business Development Manager für DACH, einer Studie zu asynchronem Arbeiten vorstellen, die das Unternehmen Anfang des Jahres in Auftrag gab.

Asynchrones Arbeiten ermöglicht es Teams, im Gegensatz zu den traditionellen Bürozeiten zu unterschiedlichen Zeiten zu arbeiten. Bei einer Umfrage unter 3.000 Angestellten in ganz Europa fand Sony heraus, dass Büroangestellte im asynchronen Arbeiten die Zukunft der Arbeit sehen, dass aber ein Mangel an ausreichenden technologischen Lösungen und Vertrauen diesen Wandel behindert. Auf der Orgatec wird Thomas Eisentraut die Erkenntnisse aus der Sony-Studie auf der „Inspired Hybrid Office Stage“ in Halle 8 präsentieren. Der Vortrag wird am 26. Oktober von 10.30 bis 11 Uhr stattfinden.

Videoreihe zum asynchronem Arbeiten Das Konzept des asynchronen Arbeitens ist auch das Thema einer sechsteiligen Videoreihe, die Sony gemeinsam mit Piers Linney veröffentlichte – bekannt aus BBC-Serie Dragon’s Den, dem britische Pendant zur Höhle der Löwen.

In Halle 8.1 auf Stand C038d präsentiert Sony seine Lösungen für zukunftsfähige Arbeitswelten, darunter Bravia-Displays, die neue ferngesteuerte Kamera SRG-X40UH sowie das Workplace-Management-System TEOS. Das Tool zur Arbeitsplatzverwaltung hat Sony bereits für Unternehmen wie Coca Cola, Siemens und Capgemini. Die Zahl der verkauften Lizenzen beläuft sich auf 12.000. Zu Sonys weiteren Office-Lösungen, die auf der Orgatec dabei sind, gehören Sensoren, Professional Tablets und Projektoren.