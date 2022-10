Panasonic erweitert sein Angebot an Solid-Shine-LCD-Projektoren um die PT-MZ20-Serie. Für Dezember 2022 war dieses Jahr bereits das Flagschiff-Modell der Serie angekündigt, der PT-MZ20K-Projektor. Er soll der kleinste, leichteste und leiseste 20.000-Lumen-LCD-Projektor sein, der bisher auf dem Markt verfügbar ist. Dessen Launch-Termin verschiebt aber sich nun auf April 2023. Zuerst stellt Panasonic die Modelle PT-MZ17 (16.500 Lumen), PT-MZ14 (14.000 Lumen) und PT-MZ11 (11.000 Lumen) vor. Anwendungsbereiche sind laut Hersteller vor allem Meetings in Präsenz- oder Hybrid-Format, immersive Museumserlebnisse und Hörsäle. Die drei Modelle sollen bereits im Januar 2023 erhältlich sein.

Die neue Linie unterstützt einen Quiet-Mode-Betrieb bei 36 Dezibel. Das kompakte und leichte Gehäuse soll eine einfache Handhabung ermöglichen. Die Projektoren verfügen außerdem über eine abgestimmte optische Engine mit neuen 1-Zoll-LCD-Panels. Der Pure White Generator nutzt zusätzliches Licht, um die Farbtreue zu verbessern. Die Geräte der Serie passen den Fokus automatisch an Temperatur- und Helligkeitsänderungen des Objektivs an. Für eine einfache Integration in die Umgebung akzeptieren sie 4K/60P-Eingangssignale.

Weitere Funktionen der PT-MZ20-Serie sind

• eine NFC-Funktion, die die IP-Netzwerkeinrichtung des Projektors im stromlosen Zustand unterstützt,

• die Smart Projector Control App mit Autofokus über die Smartphone-Kamera,

• voraktivierte Upgrade-Kits für Geometry Manager Pro und

• ein Informationsdisplay zur Anzeige des Status im Standby-Modus.

Panasonic gibt für die neuen Projektoren einen wartungsfreien Betrieb von 20.000 Stunden an. Failover-Schaltkreise sollen Helligkeitsverluste durch Diodenausfälle verhindern. Der Backup-Eingang beugt einem Ausfall der Display-Darstellung vor. Diese Maßnahmen sollen in geschäftskritischen Situationen mehr Sicherheit bieten. Der PT-MZ20K-Projektor der neuen Linie ist zudem mit verschiedenen Panasonic-Objektiven kompatibel und eignet sich deshalb auch als Kurzdistanz-Projektor.