Die Software Carousel Cloud von Carousel Digital Signage ist jetzt in 47 McDonalds-Schnellrestaurants im Südosten von Pennsylvania und Delaware, USA, im Einsatz. Diese werden vom Franchiseunternehmen Rawden Joint Ventures betrieben, das die Mitarbeiterkommunikation mit der neuen Lösung verbessern will.

„So wie sich das Geschäft weiterentwickelt, so entwickelt sich auch die Technologie„, sagt Matei Mihai, Operations Supervisor bei Rawden Joint Ventures. „McDonalds erneuert die Technologiearchitektur etwa alle fünf Jahre, und dazu gehören etwa 80 Komponenten, von Kassensystemen über digitale Menütafeln bis hin zu kompletten Drive-Thru-Systemen.“

Matei Mihai bestellt diese Systeme für die Standorte von Rawden Joint Ventures, wenn die Aufrüstungsinitiativen des Unternehmens bestätigt werden, und leitet die Teams, die diese Systeme installieren, reparieren und warten.

Gewisse Freiheit bei Investitionen

Mit diesen Unternehmensinitiativen und den damit verbundenen Verantwortlichkeiten geht die Freiheit einher, einige der technologischen Entscheidungen selbst zu treffen: Eines der Hauptziele von Rawden war die Einrichtung eines Digital Signage-Netzwerks für den Innenbereich. Dieses sollte dabei helfen, eine eigene franchiseweite Unternehmenskultur zu etablieren und Botschaften auf Unternehmensebene effektiver zu vermitteln.

„Wir erhalten von der Zentrale Schulungs-Updates, die neue Produkte, Werbeaktionen, Anreize und Initiativen beinhalten“, erläutert Matei Mihai. „Diese werden traditionell in gedruckter Form kommuniziert. Wenn sich die Papiere im Mannschaftsraum stapeln oder die Wände vollständig bedecken, wird das sehr umständlich und ineffektiv. Wir wollten eine neue Art der Kommunikation, die dynamisch ist und von einem einzigen Punkt aus leicht zu verwalten ist.“

Die Carousel Cloud-Software hilft nun, diese Nachrichten zu kommunizieren, ebenso wie beispielsweise Studiengebührenprogramme und Anerkennungsschreiben für Mitarbeiter. Insgesamt unterstützt das Carousel-Cloud-Netzwerk eine Mischung aus Unternehmensinhalten von McDonalds und Rawden Joint Ventures.

Vorteil: Kompatibel mit Apple

Die Fülle der erstellten Inhalte machte die Benutzerfreundlichkeit und die zentrale Verwaltbarkeit zu einer hohen Priorität – zwei Gründe, warum man sich für Carousel Cloud entschied. Allerdings war es die Interoperabilität von Carousel Digital Signage mit Apple-TV-Geräten, die die Entscheidung für Carousel festigte.

„Vor Carousel haben wir ein anderes Digital Signage-System verwendet, bei dem wir USB-Sticks aktualisieren und von Geschäft zu Geschäft mitnehmen mussten“, sagt Matei Mihai. „Später wechselte ich zu Mediaplayern, mit denen ich Fernaktualisierungen vornehmen konnte, aber ich fand es schwierig, mich von einem Konto zum anderen anzumelden. Wir hatten bereits eine separate Technologiepartnerschaft mit Apple, und sie empfahlen uns Carousel.“

Ein weiterer Vorteil ist laut des Rawden-Mitarbeiters der Betrieb in der Cloud: Er und andere Netzbetreiber können Inhalte im gesamten Netz schnell und dynamisch aktualisieren. Die Mitarbeiter bemerken schnell, wenn neue Inhalte aktualisiert werden, da die Bildschirme neben den intelligenten Uhren positioniert sind, an denen die Mitarbeiter jeden Tag ein- und ausgehen. „Jeder Mitarbeiter in der Filiale schaut jeden Tag mindestens 30 Sekunden lang auf diesen Screen und sieht jeden Tag 30 Sekunden lang andere Inhalte“, erklärt Matei Mihai. „Durch diese Wiederholung erkennen sie, dass sie wertvolle Informationen aufnehmen. Wir stellen fest, dass die Mitarbeiter die Inhalte mit der Zeit immer länger ansehen, weil sie für sie und ihren Arbeitsplatz von Bedeutung sind.“