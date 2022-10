Der DS-Software-Anbieter Navori Labs unterstützt mit seiner Software Navori QL eines der bekanntesten QSR-Ketten in den USA: El Pollo Loco setzt das CMS in mittlerweile 150 Filialen ein, um seine Angebote digital darzustellen.

El Pollo Loco – zu deutsch „Das verrückte Huhn“ – kann nun Preise und Inhalte kurzfristig aktualisieren und gleichzeitig ein überzeugenderes visuelles Erlebnis bieten, wenn Kunden Bestellungen aufgeben.

Die hauptsächlich im Südwesten der USA ansässige Kette suchte nach einer zuverlässigeren Lösung für die dynamische Aktualisierung von Inhalten und die visuelle Darstellung. Die Ergebnisse mit einer selbst entwickelten Infrastruktur hatten noch nicht überzeugt, wie Clark Matthews, VP Information Technology bei El Pollo Loco, darlegt: „Für anfängliche Tests an einigen Standorten funktionierte es gut, aber wir stießen auf einige Hindernisse, als es darum ging, dynamische Inhalte und Videos einzubinden, und der Verwaltungsaufwand für ein selbst entwickeltes System wurde mit jedem neuen Standort komplexer.“

Zuvor sah sich das QSR-Unternehmen einige Open-Source-Systeme an, die aber ebenfalls Probleme mit dynamischen Inhalten und der Zuverlässigkeit der Software aufwiesen. Nach der Entscheidung für ein kommerzielles System fiel die Wahl auf Navori.

Zentrales Content Management

Der QL Content Manager von Navori wurde eingesetzt, um das Content Management an allen Standorten des Netzwerks zu zentralisieren. Laut Clark Matthews gab es eine unmittelbare Verbesserung bei dynamischen Preisänderungen direkt an der Verkaufsstelle. Zusätzlich wurde eine JSON-Schnittstelle installiert, die es der QL-Software ermöglichte, die lokalen Restaurantpreise auf digitalen Menütafeln zu überlagern.

„Mit QL fügen wir einfach die Nummer des Menüpunkts an den Stellen ein, an denen die neuen Preise gelten sollen“, erklärt der Vice President. „Wir müssen nichts in der Ladenumgebung ändern. Das gilt auch für neue Werbeaktionen, die wir als Module bezeichnen und die eine umfassendere Änderung des Designs der Menütafeln erfordern. Die Funktionalität von Navori hat dies sehr einfach gemacht.“

Dongles als Mediaplayer

Die QL-Software steuert den Inhalt auf drei Querformat-Displays – mit 55, 60 und 65 Zoll – in jedem Restaurant; 100 dieser Standorte haben eine zusätzliche hochformatige Vorschautafel, auf der Werbeaktionen und Anzeigen laufen. Diese Tafeln zeigen eine Mischung aus dynamischen HTML5-Inhalten, statischen Bildern und teilweise statischen Bildern mit Videos innerhalb des Inhalts.

Für die Inhaltswiedergabe kommen Navori QL Stix Media Player Dongles zum Einsatz. Die QL Stix-Player gewährleisten eine Videoqualität, die mit den Standards der Customer Experience der Kette übereinstimmt, aber auch die Notwendigkeit einer lokalen Verwaltung beseitigt.

Außerdem wird die technische Architektur in den Geschäften rationalisiert, da keine eigenständigen Hardware-Player mehr benötigt werden. „Wir schließen die Dongles einfach an den entsprechenden Display-Eingang an und können die Inhalte bei Bedarf per Fernzugriff aktualisieren“, sagt Clark Matthews. „Wir müssen keine Sticks austauschen oder irgendetwas im Geschäft verwalten, und sollten wir unsere Displays auf 4K aufrüsten, können die QL Stix-Player die höhere Auflösung ohne Änderungen unterstützen.“

Analytics mit einbinden

Matthews geht davon aus, dass er in Zukunft die Content-Planungsfunktionen von QL nutzen wird, um Werbung für bestimmte Mahlzeiten und Angebote zu verschiedenen Zeiten des Tageszyklus zu vereinfachen.

Auch die Interoperabilität von QL mit Datenquellen von Drittanbietern ist für El Pollo Loco in Zukunft interessant. Gerade die Automatisierungs- und Inhaltsauslösungsanwendungen sieht Clark Matthews als überzeugend an: „Navori macht es möglich, digitale Trigger an den Eingängen hinzuzufügen, die verschiedene Inhalte beim Betreten des Restaurants anzeigen, basierend auf den Merkmalen des Kunden, wenn wir uns entscheiden, diese Art von Funktionen hinzuzufügen.“

Dies könne, zusammen mit Analytics-Daten, neue Möglichkeiten für die Marketingabteilung des Unternehmens eröffnen. Die Vorschautafel könnte sich zum Beispiel auf die Hauptbotschaft konzentrieren, die jeder Kunde sehen soll, und QL könnte dann Inhalte auslösen, die spezifischer auf jeden Kunden zugeschnitten sind.