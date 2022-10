Retail Media Amazon steigt in den DooH-Markt ein

Amazon erwartet wegen hoher Inflation ein schwaches Weihnachtsgeschäft. Die Aktie brach deshalb zwischenzeitlich so stark ein wie seit 16 Jahren nicht mehr. Wie üblich in solchen Situationen, bedurfte es einiger neuer positiver Innovationen um die Fantasien von Investoren zu beflügeln. Eine ganze Reihe an neuen Retail Media Lösungen wurden laut Forbes-Bericht vorgestellt. Auch weitere Details zur DooH bzw. Digital Signage Vermarktung, wie breits im Frühjahr von Sixteen-Nine / invidis gemeldet

Amazon vermarktet die Displays in allen 39 Amazon Fresh Stores in den USA, die vielfach größere Schwester Whole Foods mit mehr als 500 Stores ist bisher mangels standardisierten Digital Signage Netzwerk noch nicht dabei. Gebucht werden kann das DooH-Inventar nur im Rahmen größerer Budgets.