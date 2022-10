Im Hyundai America Technical Center (HATC) verabschiedete man sich von Projektionstechnik und installierte Samsung The Wall MicroLED mit einem Pixelabstand von 0,8 Millimetern. Auf The Wall präsentieren die Hyundai-Designer ihre Entwürfe im 1:1-Maßstab. Die hochauflösende LED-Wand war für die koreanische Automarke der nächste Schritt, um den Designprozess – von der ersten Skizze bis zum Designstopp – in der amerikanischen Niederlassung zu verbessern. Mit der MicroLED-Technik lassen sich laut Hyundai auch subtile Veränderungen am Entwurf und die Farben der Modelle originalgetreu beurteilen.

IGI als Integrator

Im HATC hatte das Designteam jahrelang mit einem 4K-Rückprojektionssystem namens IGI Powerwall gearbeitet. Bei lebensgroßer Darstellung der Automodelle genügte die Auflösung jedoch nicht mehr ihren Ansprüchen. In der nächsten Stufe kamen LCD-Displays in Größen von bis zu 98 Zoll zum Einsatz, bevor Hyundai den Integrator IGI mit der Installation von The Wall beauftragte.

IGI installierte The Wall in einer Konfiguration von 34 einzelnen Modulen. Das ergab eine Länge von 6,4 Metern und eine Höhe von 2,4 Metern. Die LED-Wand im HATC unterstützt die bestehenden Tools für computergestütztes Styling (CAS) und computergestütztes Design (CAD). Dadurch kann das Team seine Designs Kollegen an anderen Standorten in einer vergleichbaren Grafik präsentieren.

Neben der besseren Bildqualität spart die LED-Wand zudem an Platz ein. Vor der Wand konnte IGI somit zusätzlich ein VR-Tracking-System installieren, damit die Designer ihre Entwürfe in 3D betrachten können.