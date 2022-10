In der Industrie fehlt den Produktionsmitarbeitern oftmals noch der Zugriff zu digitalen Ressourcen – damit sind sie vom Fertigungsprozess ausgeschlossen. Um schnelle Entscheidungen treffen zu können, benötigen sie Zugriff auf Live-Produktionsdaten und Unternehmensinformationen. Hier kann der Einsatz von Digital Signage laut Software-Anbieter Telelogos entscheidend sein. Deshalb erstellte das französische Unternehmen in Kooperation mit SAP ein Whitepaper, das die Vorteile von Shopfloor Signage erläutert.

Im Retail, Transportwesen und im öffentlichen Raum ist Digital Signage weiter verbreitet als in der Industrie. In der Fertigung und im Lager könne es laut Telelogos die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter gewinnen, ohne sie bei der Arbeit zu unterbrechen. Über Screens in der Produktionsstätte bekommen sie die nötigen Informationen – wie KPIs, Aufträge oder Sicherheitshinweise – zur richtigen Zeit. Das wirke sich positiv auf die Produktivität aus. Auch für die Integration neuer Mitarbeiter könne Digital Signage ein wirkungsvolles Tool sein.

„Die aktuellen Spannungen auf dem Arbeitsmarkt veranlassen Industrieunternehmen, nach innovativen Antworten zu suchen, um ihre Mitarbeiter in den Mittelpunkt der digitalen Transformation zu stellen; Telelogos freut sich über die Veröffentlichung dieses Whitepapers, das auf den Erfahrungen unseres Teams in enger Zusammenarbeit mit unserem Partner SAP basiert“, erklärt Christophe Justeau, Präsident von Telelogos. Mit der Software Media-4-Display bietet der Software-Anbieter eine branchenspezifische Cloud-Lösung, die über den SAP Store verfügbar ist.

