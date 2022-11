Der Handelsverband Deutschland HDE rechnet in diesem Jahr zu Black Friday und Cyber Monday mit einem Umsatz von 5,7 Milliarden Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 22 Prozent.

„Die Wachstumsgeschichte des Black Friday und des Cyber Monday setzt sich auch unter den aktuell schwierigen Rahmenbedingungen und trotz der schlechten Konsumstimmung fort. Viele Kundinnen und Kunden gehen jetzt erst recht auf Schnäppchenjagd und wollen die Angebote der beiden Tage nutzen“, sagt Stephan Tromp, stellvertretender HDE-Hauptgeschäftsführer.

Zahlen des HDE-Online-Monitors zeigen, dass die Ausgaben zu den beiden Aktionstagen damit auf 5,7 Milliarden Euro steigen werden. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von einer Milliarde Euro oder einem Wachstum von 22 Prozent.

Auch für Weihnachtseinkäufe

Dabei sei das gezielte Ausschau-Halten nach Weihnachtsgeschenken ein Grund für die hohen Ausgaben. Insgesamt könnten auf diese Weise Geschenke im Wert von 1,7 Milliarden Euro an Black Friday und Cyber Monday gekauft werden: 55 Prozent der Befragten wollen den Black Friday auch für Weihnachtseinkäufe nutzen, am Cyber Monday liegt dieser Wert bei 43 Prozent. Grundsätzlich wollen 48 Prozent gezielt am Black Friday einkaufen, 34 Prozent am Cyber Monday.

„Die beiden Aktionstage werden in diesem Weihnachtsgeschäft definitiv für ein Highlight sorgen. Beide Anlässe sind bei den Kundinnen und Kunden mittlerweile großflächig bekannt“, erklärt Stephan Tromp. So geben nach der aktuellen Umfrage 96 Prozent an, den Black Friday zu kennen, beim Cyber Monday sind es 82 Prozent.

Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 25. November, der Cyber Monday auf den 28. November. Für die Umfrage befragte das IFH Köln im Auftrag des HDE mehr als 1.000 Onlineshopper.