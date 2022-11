Digital Signage-Anwendungen entlang der Customer Journey sind weit verbreitet, ebenso wie am Arbeitsplatz. Großformatige Screens und LED werden jedoch zunehmend in der Produktion eingesetzt, um Mitarbeiter ohne Computerzugang mit Produktions-, Prozess- und Unternehmensinformationen zu versorgen.

Shopfloor Signage ermöglicht die Koordination zwischen den einzelnen Produktionslinien und bietet den Mitarbeitern einen einfachen Echtzeit-Zugang zu wichtigen Informationen wie Produktionsaufträgen, Produktions-KPIs, Qualitätsindikatoren, Sicherheitsanweisungen und Wartungsprozessen.

Autobau mit DS

Ein berühmtes Beispiel für Shopfloor Signage liefert Mercedes-Benz: Das Produktions-Ökosystem MO360 optimiert die auf Kennzahlen basierende Produktionssteuerung und stellt in Echtzeit jedem Mitarbeiter individuelle Informationen und Arbeitsanweisungen bereit. Hier setzt Mercedes-Benz auch auf Digital Signage-Displays. In der Factory 56 in Sindelfingen, die im Herbst 2020 eröffnet wurde, kam das digitale Ökosystem erstmals vollständig zur Anwendung.