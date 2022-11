Shinhan Bank, die älteste südkoreanische Bank, auch bekannt als SOL, eröffnete vor ein paar Wochen mit Cafe Swith Sol ein Themen-Cafe rund um das Unternehmens-Maskottchen Moli. Mitten in der Seouler Fußgängerzone im Stadtteil Myeongdong erwartet Kunden und Kinder vielmehr als nur ein weiteres Lobbycafe in einer Bankfiliale. Das Cafe Swith Sol ist ein Cafe mit großer Unterhaltung, Co-Working Space und mehr als nur eine weitere ESG-Maßnahme eines Großunternehmens.

Digital Signage (LED, Displays und Projektion) sorgen nicht nur für großartige Unterhaltung, Ambiente und eine Informationsplattform, sondern ermöglicht via Touchscreen und Orderterminals auch die reibungslose Kommunikation mit den gehörlosen Mitarbeitern.

Der Eingangsbereich wird dominiert von zwei immersiven LED-Räumen, die vom Boden bis zur Decke mit ultrafeinpixeligen LED bestückt sind. Die LED-Experiences wirken durch die großen Fensterfläche schon auf der Straße und ziehen Kinder und Erwachsene an. Anschließend gelangt der Kunde ins Cafe, das von Holz und Pastelltönen dominiert ist.

Selbst die Bilderrahmen sind digital

Bestellt wird ausschließlich über Orderkiosksysteme, ein Menüboard-Band mit großformatigen LCD-Displays hinter der Theke informiert zusätzlich über die Angebote des Tages. Überall befindet sich Moli, ob als Stoffbär für die Kinder oder animiert im Digital Signage-Content. In einer Moli-Fanecke können Kunden Moli-Merchandise an einer Vending-Maschine erwerben, in einem Fotoautomaten Selfies mit Moli aufnehmen oder die Geschichte von Moli auf einem projizierten Buch erleben.

Selbst die kleinen Bilderrahmen an der Wand sind alle mit Displays bestückt und zeigen wechselnde Motive von Moli. Egal ob man Fan von Moli ist oder nicht, die Inszenierung und Installationen sind top – und das für einen guten Zweck. Gerne mehr davon auch in Europa.