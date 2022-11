Während der Pandemie begannen Retail und Technologie immer mehr zu verschmelzen. Ein Ort, an dem beide Welten zusammentreffen, ist das Metaverse. Hier sieht Georgios Athanassiadis, Managing Partner bei Your Majesty, echtes Potenzial für die Sektoren E-Commerce, Education, Retail, Werbung und Gaming. Die Digital-Design-Agentur Your Majesty aus den Niederlanden arbeitet seit 2019 an vorderster Front an dem Giga-Projekt.

Aber um das volle Potenzial des Metaverse auszuschöpfen, gilt es einige Hürden zu überwinden, wie Georgios Athanassiadis in seiner Präsentation auf dem DSSE 2022 in München beschreibt: den Zugang zu Technologien, den freien Informationsflow und das Regelbuch.

Der Vortrag des Metaverse-Experten ist jetzt in voller Länge auf dem Youtube-Channel invidisXworld verfügbar.

Auch alle weiteren Präsentationen und Podiumsdiskussionen des DSSE 2022 in München sind jetzt auf Youtube zu sehen oder gehen in den kommenden Tagen online.