Der französische Senat hat in dieser Woche einen Gesetzentwurf gebilligt, der vorsieht, dass in den nächsten sechs Jahren alle großen Parkplätze in Frankreich mit Solarzellen überdacht werden, die 11 Gigawatt Energie erzeugen sollen – vergleichbar mit 10 Atomreaktoren. Das Gesetz schreibt vor, dass alle neuen und bestehenden Parkplätze mit 80 oder mehr Stellplätzen auf mindestens der Hälfte ihrer Fläche mit Photovoltaikanlagen überdacht werden müssen.

Disneyland Paris zeigt wie es geht

Solarparkplätze werden bereits an einer Reihe großer Gewerbeflächen in ganz Frankreich genutzt, von Supermärkten und Einkaufszentren bis hin zu Disneyland Paris, wo im April der erste Abschnitt einer Photovoltaik-Überdachung für 11.200 Parkplätze in Betrieb genommen wurde.

Die Solaranlage, mit deren Bau im Herbst 2020 begonnen wurde, wird bis 2023 36 GWh/Jahr produzieren – das entspricht dem jährlichen Energieverbrauch einer Stadt mit 17.400 Einwohnern – und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen um ca. 890 Tonnen CO2 pro Jahr beitragen. Die Anlage, auf deren Hauptparkplatz bereits über 46.000 Photovoltaikmodule installiert sind, wird nach ihrer Fertigstellung eine der größten in Europa sein. Die Solarvordächer erzeugen erneuerbare Energie und bieten den Gästen gleichzeitig zusätzliche Vorteile wie Schatten und Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee.

Entspricht Jahresverbrauch von 92.000 55” Digital Signage Displays

Das Mickey Mouse Solardach in der Nähe von Paris wird ab 2023 mit jährlich 36 GWh (=36 Mio KWh) soviel Strom produzieren, wie 92.000 professionelle Digital Signage Displays (55“) typischerweise jährlich verbrauchen (12h Betrieb an 6 Tagen pro Woche).