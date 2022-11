Beim Thema digitale Leuchttürme an Flughäfen fallen in der Regel die Namen Samsung und LG. Doch auch im Heimatland der beiden Digital Signage-Riesen ist noch Platz für weitere Anbieter. Zu unserer Überraschung entdeckten wir am Flughafen Seoul-Incheon den „Super-Large LED Media Tower“, über den bisher außerhalb von Korea so gut wie nicht berichtet wurde. Nach längerer Recherche entdeckten wir auch den Grund der medialen Funkstille – denn der 2019 installierte 23 Meter hohe digitale Leuchtturm stammt vom weitgehend unbekannten koreanischen LED-Spezialisten Samik Electronics.

Der Media-Tower in der Abflughalle des Terminal 1 ist massiv und kaum zu übersehen. Wirklich bemerkenswert ist der Content, neben speziell für die 22K-Auflösung entwickelten DooH-Kampagnen von Johnnie Walker bis zum koreanischen Beautylabel d’Alba hat uns der Airport-eigene CGI-Content sensationell gut gefallen. Selten waren wir spontan so beeindruckt von einer Digital Signage Installation – nicht nur die Bild- sondern auch die Installationsqualität der rechnerisch 1,8-Millimeter-Pixelpitch-LED.

Die LED des Media-Towers in der Millennium Hall ist 23 Meter hoch und 9,9 Meter breit, plus zusätzlich jeweils an beiden Seiten 3,6 Meter tief. An der Basis des Mediaturms ist eine Bühne, auf der kulturelle Vorstellungen präsentiert werden. Zu diesem Zweck lässt sich der LED-Mediatower auch in mehrere Contentzonen einteilen.

Besonders gut gefallen hat uns die Digitalkunst mit animierten Flügen von Korea zu verschiedenen Weltmetropolen. Aber auch die beiden bei unseren Besuch ausgespielten DooH-Kampagnen nutzen technisch und von der Kreation her das Potenzial der LED aus.

Auf der Suche nach Curved OLED Biest?

Weltweit bekannt ist nur die LG Curved-OLED Deckeninstallation, die wir allerdings nicht mehr erleben konnten. Offensichtlich wurde sie während der Pandemie abgebaut. Das OLED-Biest war bislang das Digital Signage-Wahrzeichen des Airports. Es bleibt abzuwarten, ob der Medientower ein würdiger Nachfolger ist. Viel Potenzial ist vorhanden.

Die bisher größte OLED-Curved Installation – und Guiness-Buch-der-Rekorde-Rekordhalter – ist weiterhin oberhalb des Aquariums in der Dubai Maill zu bestaunen. Die Installation ist so groß, das sie nicht gesamt in einem Foto dokumentiert wurde.