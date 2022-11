Der österreichische Außenwerber hat sein Portfolio weiter digitalisiert: Neue LED-Screens stehen nun an Standorten in Linz, Brunn am Gebirge, Hagenbrunn, Klosterneuburg, Wiener Neustadt und Eisenstadt. Damit stehen nun 35 digitale Flächen zur Verfügung.

Bereits im Frühjahr hatte es digitale Umrüstungen in Vorarlberg, Tirol und Salzburg gegeben. Die neuen Standorte befinden sich in Oberösterreich, Niederösterreich und dem Burgenland.

„Analoge und digitale Außenwerbemedien ergänzen sich optimal. EPAMEDIA vereint die Stärken aus beiden Welten und verhilft Werbeschaffenden mit einer fein abgestimmten Kampagnenplanung und -aussteuerung auf qualitativ hochwertigen Werbeträgern zum gewünschten Werbeerfolg. Die neuen digitalen Posterlights im Norden und Osten Österreichs bieten tolle Möglichkeiten für impactstarke Kampagnen“, erklärt Brigitte Ecker, CEO von Epamedia.