Im Jahresendgeschäft wirbt H&M mit dem Slogagn „Unwrap the Magic“. Unter diesem Motto wird vor allem im Online-Shop Kleidung für die Weihnachtsfestivitäten oder die Silversterparty angeboten. Um mögliche Kundinnen und Kunden auch im wirklichen Leben zu aktivieren, realisierte der Modekonzern in Berlin am Kurfürstendamm eine kleine aber feine Sonderflächeninstallation.

Schon das Schaufenster des Stores stimmt mit Weihnachtsmotiv auf die Fläche ein – unter anderem mit digitalem Schneegestöber auf einem Screen.

Innen findet man eine einfache, aber gute Umsetzung, die zum Stil von H&M passt. Weiß dominiert hier als Farbe.

Das Highlight es Stores ist aber eindeutig die „Sharingbox“. Hier kann sich die Kundschaft in verschiedenen Outfits fotografieren und die Bilder daraufhin auf Social Media zu teilen. Doch auch eine private Zusendung ist möglich.

Fazit: Die Sharingbox ist ein guter Impuls, um die Kunden für die Ware zu sensibilisieren. Gerade im diesjährigen Weihnachtsgeschäft sind zusätzliche Experiences ein wichtiger Faktor, um die Kundschaft zum Kauf zu bewegen.