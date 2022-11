Im Sommer dieses Jahres stellte Samsung das interaktive Display Flip Pro vor. Es ist das bisher leistungsfähigste Modell der Flip-Serie und bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, vor allem in Education und Corporate.

Wie man das Display in letzterem besonders effektiv nutzen kann, teilt Samsung in einer exklusiven Online-Schulung mit. Im Webinar „Samsung Flip Pro for Corporate“ stellen die Samsung-Experten die Funktionen des digitalen Multitools live vor.

Das Webinar findet Dienstag, 29.11.2o22, von 15 bis 16 Uhr statt.

Im Webinar wird unter anderem behandelt, wie Nutzer Projekte vorstellen und dann frei bearbeiten. Zudem wird gezeigt, wie sich eine große Bandbreite an Dokumenten, Geräten und Cloud-Diensten in den Workflow einbinden lassen. Somit können User von nahezu jedem Ort an Projekten arbeiten.

Zudem thematisiert Samsung, wie man für Kunden informative und interaktive Inhalte präsentiert – damit sowohl die Aufmerksamkeit als auch der Umsatz erhöht wird.

Eine Live-Q&A-Session rundet das Webinar ab.

Anmelden können sich Interessierte über diesen Link. Nach der Registrierung erhält man per E-Mail einen Teilnahmelink.