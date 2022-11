Seit mehr als 40 Jahren ist Telelogos am Markt tätig, zuerst als Anbieter für Remote-Device-Management-Lösungen (MDM), heute primär als weltweit tätiger Digital Signage CMS-Experte. Mehr als 100 Partner kamen zur diesjährigen Convention nach Paris, die stilvoll auf einem Schiff auf der Seine begann. Über die Partnerschaft mit SAP zählt Telelogos zu den führenden Digital Signage-Anbieter für Shopfloor-Projekte (Anzeigen von KPIs im produzierenden Gewerbe). Doch neben Banken (China, Südafrika, Frankreich) wird Telelogos auch vermehrt in Retail und Corporate-Communication-Projekten eingesetzt.

Telelogos zählt heute über 2.000 Kunden in 50 Ländern und einer installierten Basis von mehr als 500.000 Lizenzen. Neben der Zentrale in Frankreich ist Telelogos auch mit Niederlassungen in Mexico City und seit neuestem auch in Austin, Texas, vertreten. Von Austin aus wird der US-amerikanische Markt betreut und soll auch neue Keimzelle der US-Expansion sein. Erst vor wenigen Tagen vermeldete Telelogos mit Credit Mutuel Equity einen zusätzlichen Investor, mit dessen Kapital die Übernahme von amerikanischen Softwarenanbietern realisiert werden soll.

Home Depot – Großer US-Kunde

Die Eröffnung des US-Office erfolgte nach dem Telelogos-Gewinn von Home Depot. Gemeinsam mit dem US-Integrator Dart Innovation rollt Telelogos ein für nordamerikanische Verhältnisse besonders datengetriebenes Digital Signage-Netzwerk aus. Home Depot betreibt 2.300 Baumärkte in Nordamerika, die mit einem gemischten Android- und Windows-basierten Digital Signage-Netz ausgestattet werden.

Der Content wird auf der Grundlage von mehr als 20 Bedingungen wie Standort, Marke, Filialnummer, Abteilung, Produktkategorie, Produkttyp usw. ausgespielt. Dabei werden sowohl Home-Depot-Angebote wie auch bezahlte Retail-Media-Kampagnen als auch Home Depot Corporate Messaging gemischt ausgespielt. Ein ausführliches DooH-Reporting und Anbindung an Power-BI-Anwendungen sind genauso gefragt wie umfangreiches Remote Device Management. Insgesamt 720 Mio. Datensätze werden täglich von Telelogos für Home Depot gemanagt.