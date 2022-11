Der französische DS-Software-Entwickler Telelogos hat in seiner aktuellen Finanzierungsrunde Crédit Mutuel Equity für sich gewinnen können. Das Private-Equity-Unternehmen sei einem „Shareholder-Block beigetreten, der bereits reich an Managern und personeller Arbeitskraft ist“, wie Telelogos in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Das 2016 von den beiden Geschäftsführern Christophe Justeau und Christophe Billaud übernommene Telelogos erreicht laut eigenen Angaben ein Wachstum von rund 10 Prozent pro Jahr. Mit einem Umsatz von mehr als 6 Millionen Euro im Jahr 2021 will das Unternehmen seine internationale Entwicklung mit der Finanzierung beschleunigen.

Das Unternehmen, das über Niederlassungen in den USA und Mexiko verfügt, hat mehr als 2.000 Kunden und 500.000 aktive Lizenzen und ist bestrebt. Unter anderem bietet Telelogos DS-Lösungen für Manufacturing-Prozesse an – ein Geschäftsbereich, der als Business Critical Case immer wichtiger wird. Das geschieht unter anderem durch die Datenextraktion aus internen und externen Quellen sowie deren Anreicherung durch die Integration von Informationsflüssen.

„Die internationale Entwicklung ist eine der Säulen des Wachstums von Telelogos. Unsere Software wird derzeit in mehr als 50 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, dem Nahen Osten, China und Asien eingesetzt. Die Beteiligung von Crédit Mutuel Equity an unserem Kapital und der Beitritt zum strategischen Ausschuss von Telelogos wird es uns ermöglichen, diese Entwicklungsbemühungen durch die Gründung einer Tochtergesellschaft in den Vereinigten Staaten und den Erwerb eines lokalen Unternehmens zu verstärken. Wir werden auch nicht davor zurückschrecken, die Möglichkeiten zu prüfen, die sich durch die in anderen Ländern niedergelassenen Betreiber bieten, die bedeutende Perspektiven bieten“, erklärt Christophe Justeau, Präsident von Telelogos.

„Der von Christophe Justeau und Christophe Billaud seit der Übernahme von Telelogos vermittelte Geist hat es ihnen ermöglicht, ein solides Team mit international anerkanntem Know-how aufzubauen. Das Unternehmen war in der Lage, Aktiva und differenzierte technische Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen und Anforderungen der großen Hardware- und Softwarehersteller entsprechen. Das Entwicklungsprojekt jenseits des Atlantiks stellt eine ehrgeizige und motivierende Herausforderung dar, an der sich Crédit Mutuel Equity beteiligen kann, indem es alle seine Ressourcen, einschließlich eines Portfolios von 330 Beteiligungen, und das internationale Netzwerk der Gruppe Crédit Mutuel Alliance Fédérale mobilisiert“, erläutert Anthony Hillion, Direktor für Investitionen bei Crédit Mutuel Equity.