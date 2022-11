Unsupervised-Ausstellung Refik Anadol im Museum of Modern Art

In der Wintersaison startet im Museum of Modern Art (Moma), New York, ein Digital Signage-Kunstprojekt mit dem bekannten Medienkünstler Refik Anadol. Vom 19. November 2022 bis zum 5. März 2023 ist „Unsupervised“ zu sehen: drei neue digitale Kunstwerke, die mittels KU die Kunst aus der Sammlung des Moma interpretieren und zu verändern.

Unsupervised wird in der Gund Lobby im Erdgeschoss des Museums, auf einem großformatigen Screen von circa 7,3 mal 7,3 Metern, zu sehen sein. Es ist die erste Solo-Präsentation des Künstlers in einem nordamerikanischen Museum.

Die Ausstellung wird von Michelle Kuo, der Marlene-Hess-Kuratorin für Malerei und Skulptur, und Paola Antonelli, Senior-Kuratorin, Abteilung für Architektur und Design und Direktorin für Forschung und Entwicklung, zusammen mit Lydia Mullin, Kuratorische Assistentin, Abteilung für Malerei und Skulptur, organisiert.

KI verändert Blickwinkel auf Kunst

„Dieses Projekt verändert die Beziehung zwischen dem Physischen und dem Virtuellen, dem Realen und dem Unwirklichen“, erklärt Michelle Kuo. „Oft wird KI eingesetzt, um realistische Darstellungen der Welt zu klassifizieren, zu verarbeiten und zu erzeugen. Refik Anadols Arbeit hingegen ist visionär: Sie erforscht Träume, Halluzinationen und Irrationalität und stellt ein alternatives Verständnis moderner Kunst – und des Kunstmachens selbst – in Frage.“

„Mit diesem Auftrag unterstreicht das Moma seine Unterstützung für Künstler, die mit neuen Technologien experimentieren, um ihr Vokabular, ihre Wirkung und ihre Fähigkeit, der Gesellschaft zu helfen, den Wandel zu verstehen und zu bewältigen, zu erweitern“, ergänzt Paola Antonelli.

Vorarbeit auf Feral File

2021 präsentierte Refik Anadol eine Online-Ausstellung auf der digitalen Kunstplattform Feral File, für die er ein ausgeklügeltes Modell des maschinellen Lernens trainierte, um die öffentlich zugänglichen visuellen und informativen Daten der MoMA-Sammlung zu interpretieren. Das Ergebnis ist ein Software-Kunstwerk in Echtzeit, das kontinuierlich neue und surreale Bilder generiert, während das maschinelle Lernmodell durch die Moma-Sammlung „spaziert“, ihre Geschichte würdigt sich und seine Zukunft vorstellt.

Um die Zugänglichkeit zu diesen Werken zu verbessern, die alle auf Feral File öffentlich und dauerhaft zu sehen sind, gab der Künstler sie als NFTs in großen und kleinen Auflagen während einer Live-Online-Auktion zur Eröffnung der Ausstellung heraus. Für diese ortsspezifische Installation im Museum of Modern Arts überarbeitete Refik Anadol die 2021 entstandenen Kunstwerke, um Echtzeit-Eingaben aus der Umgebung – Veränderungen des Lichts, der Bewegung, der Lautstärke und des Wetters – einzubeziehen, die sich wiederum auf die sich ständig verändernde Bildsprache auswirken.

Refik Anadol ist einer der bekanntesten Digital Artists, der Werke auf der ganzen Welt veröffentlicht hat. In diesem Jahr hielt er auf der ISE 2022 die Keynote.