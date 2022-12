Wir von invidis werden auch „zwischen den Jahren“ mit tagesaktuellen Artikeln aus der Digital Signage- und DooH-Branche berichten. Denn in wenigen Tagen beginnt die CES in Las Vegas, und die Welt dreht sich auch in der letzten Dezemberwoche weiter. Das neue Jahr startet traditionell mit vielen AV-, IT- und Mobility-News von der CES aus Las Vegas. Zehn Tage später öffnet die NRF ihre Tore in New York City – das Stelldichein der amerikanischen Retail-Branche.

Doch für Digital Signage, DooH & Co startet das Jahr mit der ISE 2023, die ab 31.Januar ihre Tore in Barcelona öffnet. Wir von invidis sind dabei und berichten über die neusten Trends, liefern Marktanalysen und sind auf und neben der Messe mit vielen Aktivitäten präsent.

Es lohnt sich also auch in den kommenden Tagen einen Blick in den Newsletter und auf invidis.de zu werfen.

Frohe Weihnachten vom invidis-Team