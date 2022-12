Die beiden deutschen Unternehmen Wanzl und Nexobility stellen gemeinsam ein neues Parkplatz-Konzept vor: Schrankenlos und ohne Parkticket. Von Nexobility stammt die automatische Kennzeichen-Erkennung Better Park. Wanzl ergänzt den Parkplatz mit den Bezahlterminals V17 und V21 , die über eine eigene Software mit dem Kennzeichen-Scanner vernetzt sind.

Der Scanner ermittelt die Parkdauer aller Fahrzeuge über deren Kfz-Kennzeichen. Wer die kostenlose Parkdauer einhält, kann den Parkplatz ohne Bezahlen verlassen. Wer länger parkt, gibt sein Kennzeichen am Bezahlterminal ein und bezahlt bar, mit Karte oder per NFC. Das Modell V17 besteht aus Edelstahl und verfügt laut Wanzl über eine auf Bargeld optimierte Bezahlfunktion. Das Terminal V21 ist die digitale Alternative mit eingebautem Touchscreen. Wanzl bietet optional eine Überdachung sowie eine eine integrierbare Heizung zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Kälte. Damit eignen sich die Terminals auch für den Außenbereich.

Integriert ist bei beiden Lösungen die Softwareplattform Etiss ERP. Dadurch lassen sich kundenspezifische Anforderungen einstellen, wie die Vermietung von Parkflächen an Drittnutzer. Die Software ermittelt die aktuelle Parkplatzauslastung und gibt freie Stellplätze beispielsweise an Anwohner frei. Zur Autorisierung von Parkberechtigungen stehen an den Terminals von Wanzl RFID-, Barcode- und QR-Leser zur Verfügung. Auf Wunsch geben sie auch Papiertickets und Quittungen aus.